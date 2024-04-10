Как российские КАБы меняют лицо войны в Украине и обеспечивают успех оккупантам — Independent

Украинский военный из 46-й бригады, базирующейся в Донецкой области, назвал действие этих бомб "адским".

Российские управляемые авиабомбы (КАБы) стали одной из причин успешного наступления РФ на Донбассе за последнее время.

Об этом пишет обозреватель британского издания Independent Том Уотлинг.

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По словам аналитика, причин недавних наступлений кафиров много – в частности, Украина сталкивается с нехваткой оружия и боеприпасов, поскольку западные союзники тянут с новым финансированием. Но недавно модифицированные Москвой боеголовки ФАБ-1500 наносят большой урон.

Украина также использует управляемые бомбы, подобные ФАБ, известные как система боевых боеприпасов прямого нападения (JDAM), но американского оружия гораздо меньше. Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве, описывает ФАБ как менее эффективное, чем JDAM, но гораздо более дешевое оружие, которое, в конце концов, гораздо легче доступно для российских войск, чем JDAM для Украины.

Российская боеголовка является модифицированной версией авиабомб советской эпохи ФАБ, первая из которых, ФАБ-250, была разработана еще в 1946 году. Эти модели представляют собой боеголовки, которые сбрасываются с воздуха, которые переносятся истребителями, со значительной мощностью взрыва. Но в отличие от своих предшественников, современные ФАБы оснащены крыльями, позволяющими лететь к цели, превращая его в управляемую, а не в неуправляемую бомбу.

ФАБ-1500 является последней итерацией. Он содержит 675 кг взрывчатки, может быть выпущен с расстояния от 40 до 70 км от цели и имеет радиус поражения 200 метров. Российские "Z-военкоры" прозвали его "разрушителем зданий".

"По сути это тупые неуправляемые бомбы советской эпохи с умными крыльями, добавленными к ним, чтобы атаковать неподвижные цели с определенной степенью точности", — говорит Форман. Бомба также может быть скорректирована посредством спутниковой или лазерной навигации, повышая ее точность.

Украинский военный из 46-й отдельной аэромобильной бригады, базирующейся в Донецкой области, назвал действие этих бомб "адским".

"Ущерб, нанесенный им, очень серьезный. Если выживешь, тебе гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральное состояние солдат", – сказал он в комментарии CNN.

Есть несколько причин, почему они оказываются такими смертоносными:

Во-первых, их взрывное влияние значительно больше по сравнению с артиллерией и боеприпасами.

Во-вторых, их можно стрелять с расстояния около 40 км, что означает, что Украина вынуждена использовать ракеты-перехватчики большего радиуса действия.

Первые слухи о ФаБ-1500 начали появляться в конце сентября прошлого года, когда прокремлевский "Z-военкор" по имени Fighterbomber, предположительно являвшийся пилотом российских ВВС, заявил, что испытание бомб почти завершено.

Через два месяца, в ноябре, командующий ВВС Украины Николай Олещук предупредил, что есть признаки подготовки к массовому использованию этих ФАБ на фронте.

Тогда в сети стали чаще появляться видео, демонстрирующие использование этих бомб, в частности, на Авдеевском направлении.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения после прихода одного просто превращаются в яму", – говорит Максим Жорин из 3-й штурмовой.

Украинские военные официальные лица утверждают, что поставка истребителей F-16 облегчит проблему. Однако западные аналитики сомневаются, что истребители смогут что-либо кардинально изменить.

"(Российские) истребители, поднимающие КАБы, делают это на дистанциях выброса на многие десятки километров за линиями фронта. А это значит, что пилотам F-16 придется подойти слишком близко к угрозам российских наземных ЗРК, чтобы надежно поразить их. Даже тогда им нужно было бы оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы захватить российский реактивный самолет и обстрелять его именно тогда, когда он начал набирать высоту для выброса с высоты", – объясняет Джастин Бронк, старший научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб ( Rusi).

Между тем эксперт Форман предполагает, что Украине, возможно, придется либо переместить свою наземную противовоздушную оборону, чтобы попытаться остановить эти атаки, либо ждать помощи от союзников.

Напомним, что вчера, 9 апреля, два КАБа прилетели прямо в центр Харькова.

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