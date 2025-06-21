Как российские обстрелы отравляют окружающую среду Украины: эксперт рассказал ужасные вещи

Обстрел Украины / © ТСН

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После массированных обстрелов Украины в воздух, почву и воду попадает критическое количество токсичных веществ, представляющих серьезную угрозу окружающей среде и здоровью населения.

Об этом заявил эколог, доцент кафедры географии Днепровского национального университета имени Гончара Вадим Манюк в эфире телеканала «КИЕВ24».

По его словам, сегодня невозможно точно оценить реальные масштабы экологического загрязнения из-за войны войны — не хватает методик, а главное, неизвестно, какие именно химические вещества используются в боевых средствах врага: ракетах, шахедах и других видах вооружения.

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«Эти вещества попадают и в атмосферу, и в почву, и в воду. Мы даже не представляем полный список всех вредных компонентов», — отметил Манюк.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет то, что большинство из этих веществ не разлагаются естественным путем и могут сохраняться в окружающей среде в течение длительного времени.

Не менее тревожно кратковременное влияние — сразу после ударов атмосфера в городах, в частности в Киеве, мгновенно насыщается токсичными веществами. Это создает прямой риск для здоровья людей, особенно в густонаселенных районах.

В то же время, по словам Манюка, существующие в Украине системы мониторинга состояния воздуха не способны адекватно реагировать на новые типы загрязнений.

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«Датчики, которые использует группа Save Dnipro, не способны фиксировать большинство опасных веществ. Они рассчитаны на мирное время и не отвечают вызовам войны», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в срочной модернизации системы экологического мониторинга, особенно в городах, которые регулярно подвергаются обстрелам. Без этого невозможно оперативно выявлять токсичные вещества и принимать меры по защите населения.

Эксперты призывают власть и международное сообщество обратить внимание на «невидимый фронт» войны — экологический.

Напомним, TikTok фактически находится под влиянием правительства Китая из-за сотрудничества с государственными структурами и спецслужбами. В силу стратегического партнерства между Пекином и Москвой это создает благоприятные условия для распространения российской пропаганды на платформе.

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По словам эксперта Константина Корсуна, любой контент, имеющий антикитайскую направленность, строго модерируется и блокируется, тогда как пророссийские нарративы остаются доступными.

В то же время, РФ активно использует TikTok и Telegram как ключевые каналы для ведения информационных операций. Благодаря союзу с Китаем, Россия может беспрепятственно создавать аккаунты, покупать рекламу и распространять дезинформационные месседжи.