Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Как российских военных "зомбируют" перед нападением на Украину (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
©
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Российских военных вынуждают выучить руководство "моральных принципов".

Российских военных "зомбируют" перед нападением на Украину. В частности, в Минобороны России выдают для обязательного изучения так называемый "Кодекс чести современного российского офицера".

Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны Украины.

Это небольшое руководство "моральных принципов", которые должны соблюдаться в армии оккупанта.

Текст "кодекса" полон ненависти, откровенной фашистской пропаганды войны, утверждения распределения россиян по национальному признаку и примитивных конспирологических теорий. Он явно рассчитан на крайне необразованных людей.

Некоторые красноречивые тезисы "кодекса":

  • "Россия и русская армия это последний рубеж от наступления сатанинского нового мирового порядка". Этот тезис является прямой отсылкой к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора. Которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.
  • "Русским офицером может быть не россиянин по происхождению". То есть, российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".
  • "Русский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы.
  • "уметь признавать свою неправоту". Учитывая здравый смысл, именно этот пункт должен стать отправной точкой для отказа оккупационных войск выполнять преступные приказы или сдаваться в плен.

В "кодексе" также содержатся пропагандистские цитаты военно-политического руководства государства-оккупанта : Путина, Шойгу и др. Так, министр обороны России Шойгу утверждает, что "Россия существует уже 1152 года и об нее сломал зубы не один западный император".

Напомним, что Москва как город была основана в 1147 году киевским князем Юрием Долгоруким. При этом она долгое время была лишь одним из улусов Золотой орды.

Также в "документе" говорится, что задача русского офицера состоит не только в "служении отечеству", а фактически правящему режиму. И ни слова о защите собственного народа.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация