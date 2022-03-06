Как российских военных "зомбируют" перед нападением на Украину (фото)

Российских военных вынуждают выучить руководство "моральных принципов".
Российских военных "зомбируют" перед нападением на Украину. В частности, в Минобороны России выдают для обязательного изучения так называемый "Кодекс чести современного российского офицера".
Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны Украины.
Это небольшое руководство "моральных принципов", которые должны соблюдаться в армии оккупанта.
Текст "кодекса" полон ненависти, откровенной фашистской пропаганды войны, утверждения распределения россиян по национальному признаку и примитивных конспирологических теорий. Он явно рассчитан на крайне необразованных людей.
Некоторые красноречивые тезисы "кодекса":
- "Россия и русская армия это последний рубеж от наступления сатанинского нового мирового порядка". Этот тезис является прямой отсылкой к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора. Которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.
- "Русским офицером может быть не россиянин по происхождению". То есть, российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".
- "Русский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы.
- "уметь признавать свою неправоту". Учитывая здравый смысл, именно этот пункт должен стать отправной точкой для отказа оккупационных войск выполнять преступные приказы или сдаваться в плен.
В "кодексе" также содержатся пропагандистские цитаты военно-политического руководства государства-оккупанта : Путина, Шойгу и др. Так, министр обороны России Шойгу утверждает, что "Россия существует уже 1152 года и об нее сломал зубы не один западный император".
Напомним, что Москва как город была основана в 1147 году киевским князем Юрием Долгоруким. При этом она долгое время была лишь одним из улусов Золотой орды.
Также в "документе" говорится, что задача русского офицера состоит не только в "служении отечеству", а фактически правящему режиму. И ни слова о защите собственного народа.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.