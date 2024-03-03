Как самолетопад Су-34 повлиял на активность российской авиации: объяснение Воздушных сил

Российские оккупанты снизили активность самолетов в небе над Украиной.
За последние дни российские оккупанты снизили активность своей авиации. А самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 уже неделю не появляется вблизи украинской границы.
Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"
По его словам, оккупанты снизили использование самолетов на разных направлениях.
"Средства противодействия, предоставленные Украине западными партнерами, демонстрируют свою эффективность. Об этом свидетельствует количество сбитых самолетов врага за февраль. Актуальная задача сейчас – обезопасить прифронтовые территории для использования противником управляемых авиационных бомб", – сказал Игнта.
Также отмечается, что уже неделю (с момента последнего ущерба 23 февраля) вблизи границ Украины не появляется российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Напомним, вчера, 2 марта, командование ВВС сообщило о сбитии еще одного российского самолета Су-34. За последние две недели Вооруженные силы Украины сбили 13 российских военных самолетов.
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