Как самолетопад Су-34 повлиял на активность российской авиации: объяснение Воздушных сил

Российские оккупанты снизили активность самолетов в небе над Украиной.

За последние дни российские оккупанты снизили активность своей авиации. А самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 уже неделю не появляется вблизи украинской границы.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

По его словам, оккупанты снизили использование самолетов на разных направлениях.

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"Средства противодействия, предоставленные Украине западными партнерами, демонстрируют свою эффективность. Об этом свидетельствует количество сбитых самолетов врага за февраль. Актуальная задача сейчас – обезопасить прифронтовые территории для использования противником управляемых авиационных бомб", – сказал Игнта.

Также отмечается, что уже неделю (с момента последнего ущерба 23 февраля) вблизи границ Украины не появляется российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Напомним, вчера, 2 марта, командование ВВС сообщило о сбитии еще одного российского самолета Су-34. За последние две недели Вооруженные силы Украины сбили 13 российских военных самолетов.

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