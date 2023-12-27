Как сбитие Су-30/34 повлияло на темп действий оккупантов на левом берегу Днепра – объяснение ISW

Оккупанты за несколько дней потеряли пять своих истребителей.

ВСУ сбили пять российских истребителей в течение трех дней. Кроме многоцелевого Су-30, были поражены четыре бомбардировщика Су-34. Вероятно, из-за этого российские войска снизили темпы своих операций на левом берегу Днепра Херсонской области.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Силы обороны сбили один российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении и один российский Су-30СМ над Черным морем в дополнение к трем сбитым на юге самолетам Су-34.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские силы на восточном берегу Херсонской области ежедневно проводят вдвое меньше наземных атак по сравнению с предыдущим средним показателем — 30 штурмов в день.

"Она также отметила, что уничтожение нескольких российских самолетов ослабило способность российских войск наносить удары управляемыми авиабомбами и что российские войска развернули крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на левобережье Херсонской области, чтобы компенсировать отсутствие авиационной поддержки. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что российские войска прекратили ведение активных боевых действий на Херсонском направлении после того, как украинские защитники сбили три российских самолета Су-34 на юге Украины", — пишут аналитики.

Как отметили в ISW, 25 декабря российский милблогер заявил, что авиация РФ в Херсонской области не работает в течение последних трех дней из-за уничтожения российских самолетов Су-34.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские военные не смогли восстановить количество самолетов Су-34/34М до того уровня, который был перед полномасштабным вторжением. Теперь они должны дополнить боевые действия самолетов Су-34/34М более старыми самолетами Су-24. Машовец считает, что российские войска редко разворачивают самолеты Су-34/34М на базах в оккупированном Крыму, потому что пытаются уберечь их от ударов ВСУ.

"Однако российские войска, вероятно, сейчас предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии Днепра, чем рисковать самолетами. Потенциальное развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить украинским силам возможность легче поражать российские дальнобойные и артиллерии системы и более свободно и безопасно действовать вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на западном берегу Херсонской области", — отметили аналитики ISW.

Напомним, военный эксперт объяснил, является ли критическим для оккупантов потеря нескольких самолетов Су-30 и Су-34.

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