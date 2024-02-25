Как сбитие уникального самолета РФ А-50 повлияет на массированные атаки по Украине: объяснил Игнат

Ракетных атак не избежать, потому что у России еще есть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, пояснил спикер ПС.

Сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не снизит количество массированных ракетных атак по Украине.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 25 февраля.

По его словам, уничтожение А-50 снизит способность авиации противника.

"Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав. Весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно постепенно уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть", — сказал он.

Он добавил, что ракетных атак не избежать, потому что у России еще есть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

"Конечно, будут учитывать произошедшее. Не будут подлетать тем самым А-50. Вы видите, что чем больше их уничтожаем, тем дальше действует тот самолет", — заметил он.

Также, как он отметил, уничтожение А-50 уменьшает возможности РФ в проведении радиолокационной разведки территории Украины, выявление воздушных целей и радиолокационных систем.

Напомним, 23 февраля украинские военные силы сбили второй российский самолет-шпион А-50.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Игнат: это была МОЩНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ! Длинная рука Украины достала российский А-50 — ДЕТАЛИ"

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