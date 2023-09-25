Как сбивали ракеты над Одесчиной – в Воздушных силах показали работу ПВО (видео)

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал работу противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября во время масштабной массированной атаки оккупантами Одесской области.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так, Воздушные силы ВСУ уничтожили 30 из 33 вражеских целей.

"На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь", которые обеспечили этот результат! Также спасибо за точность летчикам-истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских Сил", — говорится в сообщении Николая Олещука.

Напомним, в ночь на 25 сентября российские захватчики атаковали Одессу сразу тремя видами оружия — ракетами "Калибр", "Оникс", а также ударными БпЛА Shahed. Повреждения получили портовая инфраструктура, гостиница и морской вокзал.

Позже стало известно, что под завалами обнаружили тела двух человек, не выходивших на связь.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему ракеты "Оникс", которыми РФ атаковала Одессу, фактически невозможно сбить.

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