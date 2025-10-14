Как сбивают российские "Шахеды": эксперт раскрыл тактику ВСУ и новые уловки врага

Шахеды / © tsn.ua

Силы обороны Украины применяют три ключевых метода для борьбы с российскими «Шахедами«, используя как простые технологические решения, так и авиацию. Однако россияне начали начинять свои дроны обломками, что создает дополнительные риски.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По словам эксперта, первый и наиболее простой с технологической точки зрения метод — это мобильные огневые группы. Речь идет о джипах, оснащенных пулеметами, которые могут быстро перемещаться и устраивать засады для следования дронов.

Второй, относительно новый способ — это зенитные дроны-перехватчики. Однако этот метод имеет свои проблемы.

«Для того чтобы запускать эти дроны, нужно в той местности точно знать, где находятся российские „Шахеды“, — отмечает Нарожный, указывая на нехватку локальных радаров для эффективного наведения.

Третий, и один из наиболее эффективных методов — это привлечение авиации. Как рассказал эксперт, для перехвата «Шахедов» используются все советские самолеты, такие как МиГ-29 и Су-27. Но самое интересное, что к охоте привлекают даже обучающие самолеты Як-52 и вертолеты.

«Такая авиация способна догнать „Шахед“ и уничтожить его. Поэтому Украине важно развивать именно это направление борьбы», — подчеркнул Павел Нарожный.

Новая угроза: «Шахеды» с обломками

В то же время, эксперт предупредил, что Россия постоянно совершенствует свои дроны, создавая новые угрозы. В последнее время оккупанты начали начинять «Шахеды» обломками.

Делается это в первую очередь для уничтожения людей на земле, чтобы при попадании было гораздо больше повреждений. А уж вторичная эта проблема — это именно во время сбивания. Если эти обломки разлетятся в воздухе, если они попадут в двигатель или вертолет, то они могут нанести довольно серьезный вред самому летательному аппарату», — подытожил Нарожный.

Напомним, бойцы 116-й механизированной бригады предупредили украинцев о смертельной опасности, которая может оставаться на земле после российских дроновых атак.

Речь идет о гранатах замедленного действия, которые выглядят металлической трубкой и могут взорваться не только по таймеру, но и при изменении угла наклона, превращаясь в мину-ловушку. Военные категорически запретили затрагивать такие предметы и призвали в случае их обнаружения немедленно отходить на безопасное расстояние и сообщать экстренные службы.