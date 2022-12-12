Как сделать Крым непригодным для жизни российских военных: Арестович дал сценарий действий

Наконец, российские войска примут "нелегкое решение".
Крым можно сделать непригодным для русских войск, не заходя на полуостров.
Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал 12 декабря во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Хаймарсы "отметелят" их (российских оккупантов — ред.) да..., подойдя на соответствующее расстояние... Будет то же, что и с Херсонской областью. Будут сотни и тысячи погибших от ракетных ударов, прервано водоснабжение, невозможность движения по Крымскому мосту... Не входя туда (на полуостров — ред.), можно сделать так, что им (российским оккупантам — ред.) есть нечего будет и в конце концов, как и с Херсоном, они примут "нелегкое решение"", — отметил Арестович.
Добавим, что победа Украины над Россией может состояться и во время правления главы Кремля Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.
Также Свитан рассказал о боевом арсенале кафиров.
Эксперт также считает, что Крым станет сплошной зоной боевых действий, поскольку россияне просто так не вернут украинскую территорию.
Между тем, сообщалось, что Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей.
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