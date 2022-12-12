Как сделать Крым непригодным для жизни российских военных: Арестович дал сценарий действий

Крым можно сделать непригодным для русских войск, не заходя на полуостров.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал 12 декабря во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Хаймарсы "отметелят" их (российских оккупантов — ред.) да..., подойдя на соответствующее расстояние... Будет то же, что и с Херсонской областью. Будут сотни и тысячи погибших от ракетных ударов, прервано водоснабжение, невозможность движения по Крымскому мосту... Не входя туда (на полуостров — ред.), можно сделать так, что им (российским оккупантам — ред.) есть нечего будет и в конце концов, как и с Херсоном, они примут "нелегкое решение"", — отметил Арестович.

Добавим, что победа Украины над Россией может состояться и во время правления главы Кремля Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.

Также Свитан рассказал о боевом арсенале кафиров.

Эксперт также считает, что Крым станет сплошной зоной боевых действий, поскольку россияне просто так не вернут украинскую территорию.

Между тем, сообщалось, что Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей.

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