Как сделать мобилизацию справедливой: эксперт назвал две главные идеи, к которым склоняется общество

В Украине общество считает справедливым решением мобилизовать чиновников и госслужащих. Однако этого ресурса будет недостаточно.

Об этом в эфире "1+1" сообщил доктор экономических наук, профессора КНУ имени Шевченко, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач.

“Оказывается, наиболее рациональным и справедливым решением считают (и это, я бы не сказал, что говорит о нашей взрослости), что должны быть мобилизованы прежде всего чиновники, госслужащие. Хотелось бы напомнить, что их не так много – 235 тысяч всего у нас чиновников... точно недостаточный ресурс”, — рассказал Андрей Длигач.

По его словам, есть еще несколько идей, поддерживаемых обществом, в частности — возвращение к вопросу рекрутинга.

"Почему рекрутинг сейчас проваливается? Потому что, возможно, существующего финансового обеспечения недостаточно... Возможно, нужно увеличить денежное обеспечение... И еще один вопрос – это повышение эффективности имеющегося ресурса, того миллиона людей, которые есть в армии... Как сейчас используется этот ресурс? И на самом деле здесь еще вопрос нематериального поощрения… Когда мы покажем, что в самой армии наводится порядок, и что в самой армии знают, что сделать, чтобы повысить эффективность и снизить потери, я убежден, что можно возвращаться к идее рекрутинга", — подчеркнул Длигач. .

Он также добавил, что второй идеей по поддержанию общества мобилизации является возможность бронирования бизнесом тех сотрудников, которые обеспечивают экономический рост.

"Напомню, что военные удерживаются именно за счет наших налогов... Соответственно, налогов нужно собирать больше... Справедливость — это свободный выбор. И выбор может сделать человек в любой момент своей жизни: строить ли карьеру или пить" пиво, идти ли работать 14 на 7, как работает много людей в бизнесе... Это не о богатых и бедных, это об ответственности и об эффективности", — акцентировал профессор.

Напомним, что некоторые положения из законопроекта о мобилизации уберут.

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