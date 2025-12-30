- Дата публикации
Как сейчас происходит мобилизация у россиян: анализ эксперта
Военный аналитик Тарас Чмут объясняет, как Россия мобилизует людей деньгами и обманом.
Военный аналитик и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут прокомментировал ситуацию с мобилизацией в России, отметив, что Кремль использует как материальное, так и силовое поощрение для привлечения новобранцев.
Об этом Чмут рассказал в интервью "Украинской правде".
"Россияне покупают и упаковывают. Они покупают людей деньгами, а те уходят, зная, что скорее всего не вернутся. Другого шанса получить такие средства, выйти из кредитов, купить жилье, раздать долги, приобрести автомобиль или еще что-то у них не будет. И они уходят, потому что их жизнь ничего не стоит", - пояснил Чмут.
По его словам, в то же время Кремль мобилизует людей и силой, используя обещания, обман и затягивание процесса.
"У них есть 30 тысяч в месяц - иногда меньше, иногда больше. Имея 140 миллионов населения, где плюс-минус 10 миллионов ничего не стоят, можно себе такое позволять", - добавил аналитик.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ о призыве граждан на военную службу 2026 года.