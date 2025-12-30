Как сейчас происходит мобилизация у россиян: анализ эксперта

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Военный аналитик и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут прокомментировал ситуацию с мобилизацией в России, отметив, что Кремль использует как материальное, так и силовое поощрение для привлечения новобранцев.

Об этом Чмут рассказал в интервью "Украинской правде".

"Россияне покупают и упаковывают. Они покупают людей деньгами, а те уходят, зная, что скорее всего не вернутся. Другого шанса получить такие средства, выйти из кредитов, купить жилье, раздать долги, приобрести автомобиль или еще что-то у них не будет. И они уходят, потому что их жизнь ничего не стоит", - пояснил Чмут.

По его словам, в то же время Кремль мобилизует людей и силой, используя обещания, обман и затягивание процесса.

"У них есть 30 тысяч в месяц - иногда меньше, иногда больше. Имея 140 миллионов населения, где плюс-минус 10 миллионов ничего не стоят, можно себе такое позволять", - добавил аналитик.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ о призыве граждан на военную службу 2026 года.