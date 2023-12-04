Как "Шахеды" обходят ПВО и почему их сложно сбивать – Игнат объяснил

Беспилотники "Шахед" созданы для преодоления системы противовоздушной обороны. Они являются сложной целью для истребителей, поскольку летят низко и медленно.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что дрон летит на скорости 100-200 километров в час по маршруту, заданному ему операторами. Россияне каждый раз эти маршруты меняют.

Также иранские дроны летят очень низко и слишком медленно, чтобы их эффективно мог перехватить истребитель.

"Да, для истребителей их сложнее сбивать. Но что касается других средств – нельзя сказать, что их сложнее поразить, чем крылатые ракеты. Обе цели сложные. Обе цели созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО. Все зависит от обстоятельств, от условий от местности", — рассказал Игнат.

В то же время на радиолокационных системах "Шахеды" так же видны, как и ракеты.

"Конечно, видно. Наша дежурная служба, как и другие дежурные службы, имеют доступ к системе "Вираж-планшет", показывающей воздушную обстановку на монитор", — сказал он.

Как объяснил Игнат, именно посредством этой системы и других закрытых источников информации и ведется Telegram-канал Воздушных сил, где информируют о ракетной и дроновой угрозе без лишней детализации.

Напомним, Россия начала атаковать Украину "Шахедами" черного цвета. Юрий Игнат рассказал, что иранские дроны черного цвета были окрашены "из баллончика".

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