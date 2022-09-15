Как сильно война ударила по экономике Украины и как мы выживем

Если Киев не получит достаточной финансовой поддержки из-за границы, ему просто придется включить печатный станок и спровоцировать высокую инфляцию.

Ключевым источником финансовой поддержки должен стать ЕС – по крайней мере, это справедливо, поскольку США, по сути, покрывают задачу поставки оружия.

Об этом пишет историк и обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон.

В минувшие выходные он посетил Киев для участия в конференции Yalta European Strategy, где слышал украинских и иностранных ученых, экономистов и политиков, в частности, Владимира Зеленского. Уверенность украинского президента в победе Украины вдохновила Фергюсона, и он считает ее вполне вероятной.

Да, Россия превосходит нас по многим показателям: ее территория в 28 раз больше, ВВП выше в девять раз, население втрое больше, чем в Украине. Однако меньшие страны нередко выигрывали в войне с большими (например, 13 американских штатов в войне с Великобританией, Северный Вьетнам в войне с США, Афганистан в войне с Советским Союзом), да и войны за независимость чаще оканчиваются победой, чем поражением – поэтому империи склонны распадаться, пишет Фергюсон.

"Если учесть, что российская армия сейчас существенно потрепана после полугода войны, а пополнение поступает в основном из бедных далеких республик, и высокий боевой дух солдат не следует ожидать. Когда такие армии видят хорошо мотивированного и вооруженного оппонента, они обычно или убегают, или сдаются в плен Победы ВСУ на Харьковщине, новости о которых как раз поступали во время форума, лишь подтверждали этот факт, однако противовесом оптимизма Зеленского стали слова украинского премьер-министра Дениса Шмигаля, который отметил, что риск инфляции или даже гиперинфляции в украинской экономике этого или следующего года является высоким", — пишет он.

НАТО боится эскалации конфликта с Россией, поэтому поставки оружия Украине, скорее всего, не возрастут.

"Это значит, что война продлится не считанные месяцы, а год или больше. Украина должна удержаться в течение этого времени. Российская экономика страдает от санкций, как бы российское руководство ни пыталось скрыть в статистике. Однако бюджет в России до сих пор профицитный, а рубль, пусть даже искусственно, стабилизировано. А вот украинская экономика по результатам года должна показать примерно 50-процентное падение. В то время как деньги очень нужны ― в частности, на подготовку разрушенного жилья к зиме", — отметил он.

Стоимость восстановления Украины и ее экономики уже достигает около 349 миллиардов долларов США. Об этом говорится в новом отчете, подготовленном Всемирным банком, Еврокомиссией и украинским правительством.

За более шести месяцев с начала вторжения России Украина испытала широкомасштабные разрушения.

"Последствия вторжения будут ощущаться на протяжении нескольких поколений, ведь семьи были разделены и перемещены, нарушено развитие человеческого потенциала, уничтожено культурное наследие, а положительная траектория развития экономики и уровня бедности сменилась негативной", — говорится в докладе.

Анализ охватывает только период до 1 июня — то есть ущерб, нанесенный за последние три месяца, в докладе не учтены. По представленным в ней оценкам, прямые убытки, причиненные в первую очередь жилищному комплексу, транспорту, торговле и промышленности Украины, достигают 97 миллиардов долларов США. В то время как ущерб, нанесенный нарушением экономических потоков и цепей производства, оценивается в 252 миллиарда долларов. Данные исследования подчеркивают масштабы вызовов, с которыми Украина сталкивается, пытаясь восстановить свою экономику и одновременно давать отпор российской агрессии.

Война на истощение: что будет с экономиками Украины и России

Читайте также: