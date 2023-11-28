Как сильный шторм в Черном море повлиял на военные действия в Украине: объяснение аналитиков

Циклон в Черном море и на юге Украины замедлил темп военных действий вдоль линии фронта в Украине, но полностью не остановил военную деятельность.

Шторм в Черном море нанес ущерб инфраструктуре на временно оккупированных территориях Украины, а также в южных районах России. Это повлияло на темп военных действий.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Опасная погода в Черном море заставила Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что угроза морских мин в Черном море растет как для военных, так и для гражданских судов.

Кроме того, как заявили в ISW, шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, что может иметь последствия материально-технического характера для ВС РФ.

"Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские силы продолжают наземные атаки", — заявили аналитики.

По их данным, военные действия немного замедлились из-за снега и сильно ограниченной видимости. Российские источники заявили, что из-за погоды усложнилась аэроразведка и артиллерийская корректировка в Херсонской области. Этим воспользовались Силы обороны Украины и закрепились на левом берегу Днепра.

"Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции", — добавили в ISW.

Ранее генерал, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ. По его словам, погода действительно может стать серьезным препятствием на пути наступающих войск. Однако украинские силы продвигаются вперед преимущественно без техники, поэтому погодные условия не сильно повлияют на темпы контрнаступления.

Читайте также: