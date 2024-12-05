Как Силы обороны узнают, что готовится обстрел энергетической инфраструктуры – ключевой признак

Россия также активно использует пропаганду, дезинформацию и информационно психологические манипуляции, чтобы посеять панику среди населения.

Россия продолжает использовать тактику мощных кибератак на энергетический сектор Украины, в частности, накануне массированных обстрелов украинской энергосистемы.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак во время брифинга, сообщает Интерфакс-Украина.

"За два дня до массированных обстрелов энергетики осуществляется мощная кибератака на многие объекты энергетического сектора. Тогда мы знаем, что через один-два дня будет обстрел", – пояснил он.

Андарак добавил, что Россия активно использует пропаганду, дезинформацию и информационно-психологические манипуляции, чтобы посеять панику среди населения.

Напомним, что Украина рискует переплачивать до 140 млрд грн ежегодно за электроэнергию, если государство откажется от достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.