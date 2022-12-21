Как системы ЗРК Patriot повлияют на ход войны в Украине: военный эксперт спрогнозировал реакцию и действия России

С появлением в Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot россияне приступят к репутационно-пропагандистской боевой кампании.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Единственное непредсказуемое следствие, которое можно ожидать от РФ, это то, что когда Украина получит эти комплексы, Россия будет пытаться их уничтожить. Уничтожить в первую очередь. Как репутационный элемент, пропагандистский. По 60-70 ракет они будут направлять именно в ту локацию, где Как полагают, будет размещен этот боевой дивизион", — отметил Коваленко.

В то же время Коваленко добавил, что ЗРК Patriot повышают эффективность украинской противовоздушной обороны против крылатых и баллистических ракет, а также авиации и вертолетов.

Отметим, что комплексы "Петриот" не используют против дронов.

Добавим, что США предоставят Украине ЗРК Patriot.

Напомним, что президент Владимир Зеленский встретится с главой США в Вашингтоне, выступит в Конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

Читайте также: