Как склонить Россию к украинской "формуле мира": Зеленский выступил на Парламентской ассамблее НАТО

Президент подчеркнул, что если Украина получит полную защиту неба, то это сделает невозможным террористический замысел России.

Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем противовоздушной обороны с тем, чтобы склонить Россию к принятию "формулы мира".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Парламентской ассамблее НАТО.

Президент подчеркнул, что если Украина получит полную защиту неба, то это сделает невозможным террористический замысел России.

"Когда российские ракеты, иранские дроны и другие орудия террора не смогут достичь предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами. А именно – следовать нашей "формуле мира". Мы можем это обеспечить, но для этого Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО, достаточным весом оборонной и финансовой поддержки. Государство-террорист должно видеть, что у него нет шанса", — подчеркнул президент.

Напомним, во время саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод российских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны.

Формула мира по-украински: Зеленский представил пять пунктов для окончания войны

Читайте также: