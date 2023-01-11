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"Как скоро будет Киев взят?": прислужник монастыря УПЦ (МП) призывал оккупантов уничтожать украинцев

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1712
Время на прочтение
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"Как скоро будет Киев взят?": прислужник монастыря УПЦ (МП) призывал оккупантов уничтожать украинцев

Фото: СБУ

Мужчине сообщили о подозрении.

Служба безопасности Украины разоблачила прислужника монастыря УПЦ (МП) в Житомирской области на призывах к захвату Киева. Мужчина публично поддержал российских оккупантов и оправдывал их военные преступления.

Для этого он присоединился к прокремлевскому Телеграм-сообществу "русская весна", сообщили в СБУ.

Там он призывал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев. Кроме этого, активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Особенно прислужник "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы. В своих сообщениях злоумышленник популяризировал оккупантов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны. Также агитировал граждан не вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. Продолжаются следственные действия.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Напомним, СБУ установила личность офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае.

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Дата публикации
Просмотры
1712
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