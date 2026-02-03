Как скоро Россия сможет захватить Славянск: в ISW назвали сроки

ВСУ на фронте / © Associated Press

Россияне пока не имеют достаточной возможности для проведения быстрого наземного наступления на украинский «крепостной пояс» (агломерация Славянск — Краматорск — Константиновка — Дружковка). Организация таких действий с севера или востока возможна не раньше чем через несколько месяцев.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что географическое расположение и расстояния играют в пользу украинской обороны. Чтобы выйти на Славянск с севера, русской армии необходимо выполнить две сложные задачи:

Завершить захват Лимана. Продвинуться примерно на 14 километров и форсировать реку Северский Донец.

Альтернативный сценарий — наступление с востока — также выглядит проблематичным для врага. Он предполагает преодоление около 30 километров от района Северска до Славянска.

«Подразделения российского 3-го общевойскового армейского объединения, действующие на Северском направлении, теоретически могут попробовать прямое наступление на Славянск с востока, если продвинутся быстрее других российских группировок на Лиманском направлении», — отмечают в ISW.

В чем дилемма российского командования

Аналитики указывают на то, что Москва пытается реализовать стратегию «медленного истощения», предполагающую многомесячное ослабление украинской обороны и логистики перед началом больших наземных штурмов. Эта тактика принесла им определенные результаты в Покровском и Гуляйпольском направлениях, однако в районе Лимана она буксует.

В ISW убеждены: чтобы ускорить продвижение в Славянск, российскому командованию придется выбирать приоритеты. Им необходимо перебросить на Лиманское направление значительные ресурсы, в том числе пехоту и операторов БПЛА.

Это создаст риски для оккупантов на других участках фронта, а именно, может ослабить наступление у Покровска и пострадать российская оборона на Купянском направлении.

Несмотря на реальную ситуацию на земле, Кремль продолжает информационную кампанию, пытаясь убедить западных партнеров Украины в том, что захват «крепостного пояса» будет быстрым и неизбежным.

Однако оценка военных экспертов ISW диаметрально противоположна. Аналитики прогнозируют, что попытки прорыва украинской обороны как с юга (район Константиновки), так и с севера (район Лимана) могут затянуться на годы.

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении — на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.