- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 602
- Время на прочтение
- 2 мин
Как скоро Россия сможет захватить Славянск: в ISW назвали сроки
Для ускорения наступления на Славянск России придется ослабить давление в Покровском или Купянском направлениях.
Россияне пока не имеют достаточной возможности для проведения быстрого наземного наступления на украинский «крепостной пояс» (агломерация Славянск — Краматорск — Константиновка — Дружковка). Организация таких действий с севера или востока возможна не раньше чем через несколько месяцев.
Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты отмечают, что географическое расположение и расстояния играют в пользу украинской обороны. Чтобы выйти на Славянск с севера, русской армии необходимо выполнить две сложные задачи:
Завершить захват Лимана.
Продвинуться примерно на 14 километров и форсировать реку Северский Донец.
Альтернативный сценарий — наступление с востока — также выглядит проблематичным для врага. Он предполагает преодоление около 30 километров от района Северска до Славянска.
«Подразделения российского 3-го общевойскового армейского объединения, действующие на Северском направлении, теоретически могут попробовать прямое наступление на Славянск с востока, если продвинутся быстрее других российских группировок на Лиманском направлении», — отмечают в ISW.
В чем дилемма российского командования
Аналитики указывают на то, что Москва пытается реализовать стратегию «медленного истощения», предполагающую многомесячное ослабление украинской обороны и логистики перед началом больших наземных штурмов. Эта тактика принесла им определенные результаты в Покровском и Гуляйпольском направлениях, однако в районе Лимана она буксует.
В ISW убеждены: чтобы ускорить продвижение в Славянск, российскому командованию придется выбирать приоритеты. Им необходимо перебросить на Лиманское направление значительные ресурсы, в том числе пехоту и операторов БПЛА.
Это создаст риски для оккупантов на других участках фронта, а именно, может ослабить наступление у Покровска и пострадать российская оборона на Купянском направлении.
Несмотря на реальную ситуацию на земле, Кремль продолжает информационную кампанию, пытаясь убедить западных партнеров Украины в том, что захват «крепостного пояса» будет быстрым и неизбежным.
Однако оценка военных экспертов ISW диаметрально противоположна. Аналитики прогнозируют, что попытки прорыва украинской обороны как с юга (район Константиновки), так и с севера (район Лимана) могут затянуться на годы.
Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении — на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.