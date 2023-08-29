Как скоро закончится война: украинцы ухудшили прогноз (инфографика)

Только 13% украинцев верят, что активные боевые действия завершатся через несколько месяцев.

Увеличивается количество украинцев, которые не верят в скорую победу в войне против России.

Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным соцопроса, 49% респондентов считают, что война завершится не раньше чем через полгода-год, 42% надеются, что на окончание войны нужно больше года. И только 13% украинцев верят, что активные боевые действия завершатся через несколько месяцев.

Более того, более 80% опрошенных считают, что нашей победой будет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Остальные содержательные варианты не набирают даже 5%.

Как скоро закончится война. Инфографика / Фото: КМИС

Какова будет победа Украины. Инфографика / Фото: КМИС

Следует добавить, этап исследования длился с 17 по 27 июня 2023 года. Статистическая погрешность выборки в объеме 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

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