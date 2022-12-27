Как собирают тела убитых солдат РФ и что с ними происходит дальше: эксперт рассказал страшные подробности

По словам Олега Жданова, тела убитых россиян власти РФ не спешат забирать, они, видимо, боятся, что если такое количество трупов положить в гробы и пустить по России, это может вызвать социальный взрыв.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как собирают тела убитых солдат РФ и что с ними происходит дальше.

Подробности, которые обнародовал эксперт на своем YouTube-канале, ужасают.

"Катастрофическая ситуация наступила еще летом. Это очень большая проблема. Там, где мы освобождаем территорию, конечно же, мы убираем тела убитых солдат, как своих, так и чужих. Чужие мы храним в рефрижераторных вагонах, и по мере договоренности с российской стороной, мы стараемся обменивать их. Но российская сторона не очень-то спешит забирать своих убитых. Но там, где идет позиционная война, тот же Бахмут, там ситуация на грани экологической катастрофы. Почему? Потому что в летнее время, когда не убирались тела, они разлагались. Их там растаскивали дикие звери, поедали собаки, и трупный яд попадал в грунтовые воды, верховодку. То есть то, что течет здесь по земле и у самой поверхности воды. Трупный запах распространялся, это была огромная проблема", - рассказал он.

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Жданов добавил, что в лучшем случае россияне убирали тела, когда уже негде было пройти. Оккупанты искали какие-то ложбинки, овраги и туда стаскивали тела и просто сваливали.

"Сейчас ситуация немного лучше, потому что холодно. Температура примерно, как в холодильнике: от +5 до -5. И сейчас ситуация, будем так говорить, более-менее приемлемая. А вот весной, когда начнется оттепель, мы вернемся к ситуации, когда будет массовое отравление территории этими трупными ядами, трупными запахами и так далее. Это огромная проблема и на сегодняшний день она очень туго решается из-за позиции российского политического руководства", - объяснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что российские оккупанты не хотят забирать тела своих погибших.

"Они боятся, наверное, что если такое количество трупов погрузить в гробы и пустить по России-матушке, как они ее называют, то это может вызвать социальный взрыв", – предположил Жданов.

Военный эксперт добавил, что у россиян, кстати, с сентября цифра потерь не менялась, а осталась на уровне 5 тысяч.

"Хотя уже даже нашу цифру начинают подтверждать западные аналитики и те, кто отслеживает ситуацию на линии фронта, что мы, действительно, перешли этот 100-тысячный рубеж, и продолжаем наносить огромные потери российской армии. Особенно сейчас, когда появились мобилизованные, когда появились заключенные, которых вообще никто не жалеет и никто не считает. Их гонят просто на убой… Кончатся люди, привезем еще. Вот по такому принципу они сегодня поступают. Поэтому это огромнейшая проблема, как ее решать, пока сказать очень сложно. По мере возможности мы убираем тела и российских, и наших солдат. Наших солдат мы вообще стараемся забирать сразу, ну, а российских – по возможности", - заключил он.

Напомним, под Бахмутом воины подразделения К-2 54 ОМБр ликвидировали большую группу наемников ЧВК "Вагнера". Убиты примерно 50-60 боевиков.

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