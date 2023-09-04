Как сохранить зрение ребенка во время обучения: практические советы

Падение остроты зрения у детей можно замедлить.

Нарушение зрения у детей происходит чаще всего именно в школьном возрасте.

Об этом пишет Better Health.

Факторы, влияющие на нарушение зрения:

Генетика. близорукость или миопия передается генетически до 90%. Кроме того, наследственными можно считать такие нарушения зрения, как дальнозоркость и астигматизм, глаукома и катаракта.

Использование гаджетов. Продолжительное пребывание перед экраном может вызвать цифровое напряжение глаз и сухость.

Плохая эргономика. Неправильная осанка и положение головы при чтении или работе компьютера могут привести к неправильному расположению глаз по экрану или материалу, который ребенок изучает.

"Это может усложнить процесс фокусировки глаз на тексте или объектах и потребовать дополнительной адаптации глазных структур для обеспечения четкого изображения", — говорится в сообщении.

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Отсутствие смены активности. Работа в напряженном состоянии может вызвать усталость мышц глаз, поскольку они постоянно находятся в напряженном состоянии.

Неправильная коррекция зрения. Примечательно, что солнечный свет изменяет молекулярную структуру склеры и помогает сохранить нормальную форму глаза.

Отсутствие регулярных проверок и синдром сухого глаза может привести к нарушению развития зрения.

Также на зрение влияют травмы и нездоровый образ жизни.

Как предотвратить

Организовать режим дня. В частности, настроить спящий режим и гулять на свежем воздухе.

Контролировать использование гаджетов. Можно установить предел, например, не более двух часов в день.

Обустройство рабочего пространства. В помещении важно сохранять правильное освещение, лучшее естественное.

Перерывы в обучении. Для этого можно использовать таймер.

Защищать глаза. Когда ребенок занимается спортом, мастерит изделия или занят какой-либо деятельностью, имеющей потенциальную опасность для глаз, важно носить специальные защитные очки.

Регулярное обследование. Также не следует забывать о регулярно проходить обследование глаз, особенно перед первым классом.

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