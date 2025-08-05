ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Как соцсети стали новым оружием в войне - Буданов объяснил

Руководитель ГУР рассказал, как соцсети повлияли на работу разведки, и предупредил об опасностях информационного влияния.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © Associated Press

Социальные сети существенно изменили правила игры для разведки: теперь немало информации, на которую раньше тратились значительные ресурсы, пользователи выкладывают добровольно.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для Рамины Эсхакзай.

"Это то, на что тратилось время и деньги. Сейчас многие люди просто сами выставляют", - объяснил он в интервью.

Вместе с тем Буданов предостерег, что чрезмерное увлечение виртуальной средой может иметь обратный эффект.

"Есть большая вероятность, что и сам можешь попасть под такое влияние", - отметил он, намекая на риски манипуляций и потери бдительности в информационном пространстве.

Кроме того, глава ГУР рассказал, как проститутки и эскорт продолжают использоваться в разведке.

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