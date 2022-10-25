Как спастись от "грязной бомбы" — рекомендации по безопасности от ЦСКИБ

Не следует исключать применение россиянами "грязных бомб" во время войны. Эти бомбы еще называют "оружием террористов". Поскольку такие бомбы являются инструментом устрашения, то их могут применять на территориях, где нет активных боевых действий и высока плотность населения.

Об этом говорится в справочнике по чрезвычайным ситуациям специалистов Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО.

Что такое "грязная бумба" и из чего она состоит

"Грязная бомба" содержит смесь взрывчатки, например динамита, и радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы — радиологическое рассеивающее устройство (РРП).

Это не ядерное орудие. "Грязная бомба" не приведет к ядерному взрыву, как ядерное оружие, хотя и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Однако грязная бомба создает опасный взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Испытать радиационное воздействие могут в первую очередь те, кто оказался в эпицентре взрыва. На больших расстояниях от места взрыва опасность только в случае, когда люди вдыхают пыль, едят загрязненную пищу или пьют загрязненную воду.

Правила спасения при применении "грязной бомбы"

Рекомендации по спасению от "грязной бомбы" такие же, как и во время радиационной аварии на АЭС:

Направляйтесь в укрытие Оставайтесь в укрытии. Слушайте указания от органов власти, ГСЧС или полиции.

Фейк россиян о "грязной бомбе": подробности

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил руководителям Минобороны Британии, Франции и Турции, заявив о том, что "Украина почти изготовила "грязную бомбу" и якобы планирует ею обстрелять свою же территорию.

Начальник Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов говорил по телефону с начальником Штаба обороны Британии и главой комитета начальников штабов США рассказал им о "грязной бомбе" и ядерной угрозе, которую якобы создает Украина.

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