Как спецназовцы СБУ уничтожают врага в Покровске: результаты с видео

Удары СБУ по российским оккупантам в Покровске / © СБУ

Бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ за последний месяц в районе Покровска ликвидировали более 1500 российских военных и ежедневно уничтожают более 20 единиц их техники. Количество спецназовцев в этой зоне значительно возросло после обострения ситуации, и они ежедневно наносят точные удары.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Там отметили, что СБУ длительное время ведет активную операционную работу на Покровском направлении, а после обострения ситуации количество бойцов ЦСО «А» в этой зоне значительно возросло. Спецназовцы выполняют самые сложные задачи в самых горячих точках, нанося точные удары по вражеским подразделениям.

Кроме того, подразделения спецслужбы поразили 39 артиллерийских систем, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО), которыми оккупанты обстреливали Покровск.

Чтобы обеспечить «коридоры» для успешных ударов ударных беспилотников по вражеским силам, воины СБУ уничтожили 18 российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Параллельно «Альфа» провела серию спецопераций за линией фронта. В результате рейдов были взорваны три крупные склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами РФ. Для поражения противника применялся широкий спектр бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Общие результаты операций ЦСО «А» на Покровском направлении за месяц:

свыше 1500 российских захватчиков,

20 танков,

62 бронированные боевые машины,

39 артиллерийских систем и РСЗО,

10 средств ПВО,

8 средств РЕБ/РЭР,

532 единицы автотранспорта,

592 вражеские позиции и укрепления,

2 склада с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Все поражения российских целей имеют видеоподтверждение.

Дата публикации 15:44, 04.11.25

«СБУ действует профессионально и точно, используя все доступные средства как на фронте, так и в глубоком тылу врага. А наши воины изо дня в день продолжают уничтожать оккупантов тысячами по всем направлениям обороны страны!» — резюмировали в спецслужбе.

Напомним, 4 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что его спецназовцы продолжают операцию в Покровске. Они произвели успешную высадку, заняли определенные рубежи и открыли наземный коридор для подключения подкреплений. Главная задача операции — воспрепятствовать попыткам врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР.

В этот же день военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что российские войска захватили около 85% Покровска. По его мнению, украинское «контрнаступление» на севере города пока не меняет ситуацию. Репке также отметил, что из центра Покровска нет видеодоказательств боев.