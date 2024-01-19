Как справиться с низкой мотивацией новых мобилизованных: заместитель комбата с Авдеевского направления дал действенный совет

Многие из командиров сейчас говорят о том, что по сравнению с теми, кто пришел в армию в начале полномасштабной войны, мотивация вновь прибывших бойцов чрезвычайно низкая.

Заместитель командира батальона с Авдеевского направления Петр в интервью "Укринформу" рассказал, что, на его взгляд, делать с этим фактом.

"Действенный метод, когда новичок попадает в уже давно воюющий личный состав. До "тертых калачей", скажем так. Боевая среда, парни, которые каждую ночь, ежедневно вступают в боевые столкновения с врагом – это лучшая школа. В частности, мотивационная. Есть, конечно, те, кто никак не может преодолеть свой страх. Пытаемся и для них найти какое-нибудь практическое применение, например, поручаем работать с документами, ведь делопроизводством тоже кому-то нужно заниматься. Но в большинстве случаев это работает, люди адаптируются достаточно быстро", – говорит он.

Петр рассказал, как недавно пришло к ним в батальон пополнение – молодые парни. Через несколько дней после их появления в подразделении нужно было идти забирать погибших побратимов с позиции, куда никто не мог зайти. "Мы бросили запрос на добровольцев, на который откликнулись, в том числе и новички. Среди ночи мы вытаскивали ребят, несли их на себе. Несколько метров тянешь – и останавливаешься отдохнуть. Один из них сказал: "Не думал я, что мой первый боевой выход будет таким". Я ответил: "Друг, ты даже не представляешь, какое большое дело делаешь, возвращаешь домой погибшего героя"... Вот так. Сказали им: надо выйти, они поднялись и пошли. Правда, перед тем спросили: "А кто нас поведет?" Говорю: "Я". – "А вы кто?" – "Заместитель командира батальона". – "А-а, тогда пошли", – вспомнил военный.

Петр убежден, что для каждого нового мобилизованного важен личный пример командира.

"Можно много рассказывать, а можно просто пойти и показать, как это сделать. И парни будут понимать – если командир может это сделать, то я тоже справлюсь", — подытожил он.

Напомним, ранее военный батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко заявил, что залог победы — когда опытные бойцы остаются в живых.

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