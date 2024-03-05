Как "СУшкопад" повлиял на способности РФ наносить авиаудары: громкое заявление военных

Российские оккупанты в сухопутном наступлении уже имеют меньшую поддержку с воздуха.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

По его словам, за последние сутки оккупанты нанесли 1175 обстрелов и 144 удара дронами-камикадзе — они стали дополнительным существенным средством поражения кроме артиллерии. Кроме того, россияне нанесли 26 авиационных ударов.

"Если посмотреть на статистику авиаударов, то уже можно утверждать, что в результате "сушкопада", когда наши Воздушные силы средствами ПВО выбивают российские самолеты, прежде Су-34, по линии разграничения на территории, которую контролирует противник, то благодаря этому количество авиаударов с стороны россиян за последние две — три недели сократились в два раза", — подчеркнул Дмитрий Лиховой.

Он также подчеркнул, что в середине февраля враг наносил 50-70 авиаударов в сутки, сейчас мы говорим о 15-20 авиаударах за последние несколько суток.

"Это значит, что россияне меньше используют управляемых авиабомб, а это значит, что их пехота в сухопутном наступлении имеет меньшую поддержку с воздуха. То есть результативность российских штурмовых действий уже меньше", — отметил Лиховой.

Напомним, что российские оккупанты понесли ощутимые потери среди экипажа после потопления украинскими силами патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море.

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