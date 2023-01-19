Как связаны битвы за Бахмут и Соледар и новое вероятное наступление РФ: объяснение польского генерала

Если Путин пойдет на перемирие, это может привести к замораживанию войны, предупреждает Вальдемар Скшипчак.

Сражения за Бахмут и Соледар в Донецкой области и вероятность нового наступления оккупантов — это связанные между собой операции.

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, который в 2006-2009 годах командовал сухопутными войсками польского войска в разговоре с BBC News Украина.

По его словам, если россиянам удастся захватить Бахмут, это позволит им выйти на линию Краматорск-Славянск. Именно эту линию Путин стремится соединить с другими территориями на востоке вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра.

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По мнению Скшипчака, если бы Путину удалось достичь этого, вероятно, он пошел бы на перемирие, но это привело бы к заморозке войны.

"Бахмут — это ворота в другие части Донбасса. Его захват позволил бы выйти на линию Краматорск-Славянск. И этого Путину хватило бы. Он хотел бы соединить это с другими территориями на востоке вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра. Путин Украина тоже спешит, потому что ей нужно защитить себя.Если бы Путин достиг, чего хочет, то дальше бы пошел, наверное, на перемирие.Но это было бы заморозка войны. сохранится. Настоящего мира тогда не будет", — объяснил бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

Комментируя новое возможное наступление оккупантов, Скшипчак объяснил, что руководство РФ хочет бросить на фронт большое количество солдат, чтобы иметь преимущество в живой силе. Он предупредил, что это может дать возможность оккупантам захватить территории на востоке страны.

"В феврале и весной 2022 года россияне не имели преимущества, которое бы позволило им быстро выиграть войну. Теперь они пытаются обеспечить ее. Они поняли, что если не будут иметь преимущества в 5-6 раз, то не выиграют у украинцев. Такое преимущество не значит, они смогут разбить ВСУ. Но это может дать им возможность захватить территории на востоке страны", — подытожил он.

Напомним, польский генерал Вальдемар Скшипчак предупредил, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. По его мнению, РФ может ударить по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Также Вальдемар Скшипчак заявлял, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, так как для России не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

По мнению профессора Кшиштофа Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, действия путинского окружения свидетельствуют, что война в Украине будет долгой. И после колоссальных потерь, понесенных путинской армией в Украине, руководство РФ ищет способы, как вернуть сбежавших из РФ, чтобы бросить на фронт еще больше "пушечного мяса".

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