Как тактический ядерный удар: Коваленко оценил мощность массированной атаки по Украине на праздники

На новогодние праздники Россия применила по Украине арсенал, по мощности сопоставимый с неоднократными ударами тактическим ядерным оружием.

Массированную российскую атаку комбинированного типа по Украине на новогодние праздники по мощности можно сравнить с применением тактического ядерного оружия. Этот удар содержал широчайшую номенклатуру ракетного вооружения и был одним из самых массовых за период полномасштабной войны.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Массированная атака по Украине – разрушительный потенциал врага

В канун Нового года, во время его празднования и после этого российские войска запустили по Украине сотни дронов-камикадзе Shahed-131/136 и десятки ракет разного типа и мощности. Весь этот ударный потенциал оценивали количественно. Однако эксперты оценили разрушительный потенциал этого арсенала в сравнении с ядерным оружием.

"Да, это не корректно – сопоставлять типы поражающих средств таким образом, но именно нелинейный анализ позволяет рассмотреть проблематику вопроса глубже и всеохватывающей", – отмечается в материале.

К примеру, в течение новогодних праздников Россия выпустила по Украине около 230 дронов-камикадзе. Средний показатель массы боевой части одного беспилотника – 40 кг. В результате это дает суммарный показатель в 9200 кг.

Примененный врагом за эти дни ракетный потенциал был очень разнообразен как по функционалу, так и по мощности. Так, самой массовой стала крылатая ракета Х-101/555/55 (РФ запустила 160 единиц). Каждая из этих ракет имеет боевую часть весом 400 кг, а суммарно – 64 000 кг.

Ракета Х-101 / Фото: Общественное радио

Оккупанты также применили во время атак восемь ракет Х-22/32. Масса боевой части каждой из них – 950 кг, а суммарно – 7600 кг.

Враг выпустил 15 ракет Х-47М2 "Кинжал" с суммарной ударной мощью в 7500 кг. Атаковали россияне и тремя ракетами "Калибр" с боевой частью весом 1350 кг.

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В то же время, трудно посчитать количество выпущенных по Украине баллистических ракет 9М723/9М728 ОТРК "Искандер" и С-300. Ведь в официальных источниках нет информации о том, сколько именно было применено каждого типа этих ракет. Данные о них публикуются одновременно, хотя это ракеты совершенно разные по функционалу и характеристикам.

В период новогодних праздников суммарно было зафиксировано более 30 вражеских целей с баллистической траекторией, однако зачислить их в ту или иную категорию сложно. Ведь боевая часть ракет 9М723/9М728 – это 500 кг, ракет С-300/400 – до 150 кг в зависимости от модификации.

Для сравнения эксперты учли общую массу известных примененных врагом средств поражения – это 89 650 кг. Отмечается, что дополнительный показатель может достигать еще 15 000 кг.

Арсенал задействованных средств для атак по Украине отвечает некоторым видам тактического ядерного оружия

Мощность ядерного оружия измеряется мегатоннами или килотоннами. Степень килотонны – это 1 000 000 кг.

"Казалось бы, даже учитывая максимальное значение общей массы боевых частей, примененных по Украине, 105 000 кг до потенциала ядерного оружия не дотягивает. Но на самом деле это не так. Дело в том, что арсенал задействованных Россией средств на новогодние праздники полностью отвечает и даже превосходит некоторые виды тактического ядерного оружия", – отмечается в публикации.

Эксперты привели пример с одним из самых миниатюрных представителей тактического ядерного оружия – снаряд М388. Его использовали для проекта артиллерийских систем Davy Crocket. Для запуска такого снаряда выбирали либо 120-миллиметровую пушку M28, либо 155-миллиметровую пушку M29. Вес снаряда составил 34 кг, а его мощность – от 10 до 20 т в тротиловом эквиваленте. Назначение снаряда заключалось в нанесении ударов по скоплениям советских войск, особенно по бронетанковым подразделениям.

Самий меньший тактический ядерный снаряд М388 / Фото: Википедия

"Кроме того, стоит упомянуть и о противобункерных бомбах, имеющих также ограниченный боезаряд, и тому подобное", – добавили специалисты.

"Так, возможно, это и не корректно – проводить такие аналогии, но факт остается фактом: на новогодние праздники Россия применила по Украине арсенал, сравнимый по своей мощности с неоднократными ударами тактическим ядерным оружием", – резюмируется в статье.

Ранее Коваленко озвучил свою оценку о том, что Россия выработала комбинированную тактику атак ракетами и дронами по Украине, которую продолжит применять. Свою атаку РФ будет начинать с дроновых налетов, а продолжать комбинацией разных видов ракет.

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