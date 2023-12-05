"Как тогда можно выиграть войну": стало известно, сколько в США танков Abrams и какое количество они передали Украине

На военных складах в США находятся более 6 тысяч боевых танков M1 Abrams.

Украинские военные получили от США лишь 31 танк M1 Abrams, в то время как на американских складах находятся более 6 тысяч таких машин.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юлиан Репке.

По его словам, на военных складах в США находятся более 6 тысяч боевых танков M1 Abrams, из которых более 2600 сейчас действуют.

Однако США передали Украине лишь 31 танк Abrams и не обещали ни одного дополнительного за последние десять месяцев. Как Украина может выиграть войну против России с таким ничтожным количеством?” – подчеркнул Юлиан Репке.

Он также добавил, что из более чем 4 тысяч ракет ATACMS наши военные получили от США всего 20.

"Только 20 были доставлены, чтобы дать еще один пример действий США, которые говорят громче, чем их слова", – подчеркнул журналист.

Напомним, что в США заканчиваются деньги для военной поддержки Украины.

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