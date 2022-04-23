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"Как только будем ощущать поддержку со стороны лидеров вашей власти": Зеленский прокомментировал, собирается ли возвращать посла в Грузию

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"Как только будем ощущать поддержку со стороны лидеров вашей власти": Зеленский прокомментировал, собирается ли возвращать посла в Грузию

скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что народ Грузии хочет быть в ЕС и НАТО.

Однако это только их выбор, на который Украина никак не влияет.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции 23 апреля.

"Я уверен, что народ Грузии хочет быть в ЕС и НАТО. Это ваш выбор, и Украина будет всегда его уважать. Но мне кажется, что ответы ваши – внутри вашего государства. Относительно возвращения посла - мы обязательно вернем украинского посла в дружественную Грузию, как только будем чувствовать поддержку со стороны лидеров вашей власти”. – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в Одессе спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, произошедший после обстрела российскими оккупантами.

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