Как только будет оружие, мы вернем оккупированную Россией территорию – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, но скорость этого будет зависеть от темпов и объемов поставки оружия со стороны западных партнеров.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Все, что они прорвут, и все, что они, не дай Бог, оккупируют, — мы все вернем. И это будет вопрос не 10-20 лет или не войны с 14-го года восьмилетней, — это будет вопрос того, будет ли у нас оружие, как только оно будет, как только его будет достаточно, мы будем возвращать сразу ту или иную территорию, которая временно оккупирована", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ВСУ не идут вперед там, где нет достаточно оружия, и именно там Россия временно захватывает территорию.

"Именно такая война сейчас у нас в Украине, именно такая ситуация на востоке, в Харьковской области. Каждый день мы можем отдавать, к сожалению, из-за мощи тех или иных группировок России какую-то территорию, но ночью или на следующий день мы возвращаем эти города, маленькие городки, села – и идем вперед… Мы не идем вперед там, где мы не можем, где у нас нет той поддержки, о которой мы говорим достаточно долго. Более того, о которой мы говорим достаточно долго публично и намного дольше непублично", — заявил президент Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что сейчас ситуация с поставками оружия изменилась в позитивную сторону.

"Но сейчас мы видим это изменение в отношении наших западных партнеров. Особенно я вижу изменения в скорости сегодня от Соединенных Штатов Америки. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами, уверен, что мы будем быстрее деоккупировать наши территории", — отметил глава украинского государства.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Зеленского на YouTube-канале ТСН:

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.