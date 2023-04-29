"Как только дойдем до первого села в Крыму": Зеленский рассказал, как оккупанты будут бежать с полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты будут убегать из Крыма, как только военные ВСУ приблизятся к административным границам полуострова.

Об этом глава государства сказал в интервью скандинавским журналистам.

"Они будут убегать из Крыма, и будут убегать быстрее, чем из Донбасса. Они даже не представляют, что как только мы дойдем до первого села в Крыму, вы увидите, как люди выйдут на улицы и будут гнать эту власть из Крыма. Так оно и будет", – заверил президент.

Зеленский также отметил, что россияне лишь создают видимость того, что в Крыму у них все под контролем и, несмотря на перекопанные пляжи и окопы, пытаются рассказывать о начале туристического сезона.

"Мы точно деоккупируем Крым, это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Он просто себе представить не может, он 10 лет промывал мозг людям в Крыму. Вы даже не представляете, когда мы подойдем к административным границам Крыма, вы увидите, как россияне будут убегать, они сейчас там окопы роют, перерыли весь пляж, хотя вчера говорили, что это будет туристический центр, будет красота, что они будут вкладывать миллиарды, что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политзаключенные, журналисты в тюрьмах. Туристического сезона нет, они давят на свое население, чтобы оно приезжало в Крым", – заявил Зеленский.

Президент Украины также выразил сомнение, что Россия решится применить ядерное оружие в ответ на деоккупацию украинского полуострова.

Напомним, Зеленский заявил, что украинское контрнаступление предусматривает освобождение Крыма.

Президент также сказал, что Украина – на пути к тому, чтобы иметь все необходимое для предстоящего контрнаступления.

Президент Владимир Зеленский потролил российского диктатора Путина, заявив, что "мир шире бункера".

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