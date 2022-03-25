Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом – глава разведки

Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом – глава разведки

У Украины есть свои агенты в России, сказал Буданов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность действий украинских военных в противостоянии с российскими, прежде всего, связана с тем, что государство имеет большое количество информаторов в РФ.

Об этом он сказал в интервью американскому изданию The Nation.

"У нас много информаторов в российской армии, в их политических кругах и государственном руководстве", – подчеркнул Буданов.

Он рассказал, что украинцы с помощью технических средств разведки и агентурных ресурсов следят также за воюющими на территории Украины боевиками председателя Чечни Рамзана Кадырова.

"У нас в Чечне много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. При этом большинство из оккупантов даже не успело добраться до Киева", – рассказал главный разведчик Украины.

Напомним, в начале марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о конфликте между ФСБ России и бойцами Кадырова. В частности, в Черниговской области был случай, когда "кадыровцы" пострелялись со старшим руководящим составом одного из российских подразделений.