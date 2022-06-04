"Как только ВСУ пошли в атаку": боевики "ДНР" просят Путина, чтобы тот забрал их из Херсонской области

"Как только ВСУ пошли в атаку": боевики "ДНР" просят Путина, чтобы тот забрал их из Херсонской области

После того, как ВСУ начали совершать контрнаступательные действия в Херсонской области, тамошние оккупанты из "ДНР" начали отказываться воевать. Они "вспоминают" об имеющихся недугах и просят забрать их из области.

Боевики "ДНР" также жалуются на голод, холод и на то, что мобилизованы без медосмотра.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань в Сети 4 июня.

"Российские немощные воины из "ДНР" обратились к путину, чтобы тот забрал их с Херсонщины. Они вспомнили, что у них циррозы, психические заболевания и туберкулез. А когда грабили людей, туберкулез не мешал?" – говорится в сообщении херсонского депутата.

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Он напомнил рассказы гражданских, выезжавших из области на подконтрольную Украине территорию, о том, что на блокпостах российских военных особенно жадными были именно боевики "ДНР". Они забирали у людей все, что могли.

"Как только наши ВСУ пошли в атаку – проявились болезни и уже хочется домой? А то, что эти бойцы "ДНР", как они говорят, голодные, холодные и мобилизованы даже без медосмотра – это лицо истинного отношения россии к Донбассу", – написал Хлань.

Напомним, в Херсонской области на пляже курортного поселка Лазурное на российской мине подорвались три местных жителя.

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