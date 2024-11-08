Как Трамп планирует "подтолкнуть" Украину к уступкам: Bloomberg узнал об одном условии

Трамп признает, что ему придется предложить Украине что-то важное в обмен на уступки Путину.

Трамп уже начал первый раунд телефонных звонков европейским лидерам. По крайней мере, в одном из этих разговоров обсуждался подход Трампа к переговорам с Путиным.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника, информированного о звонке.

По словам источника, Трамп дал понять, что он осознает, что не может просто подтолкнуть Киев к уступкам Москве, если Украина не получит других преференций.

В то же время другой источник издания, осведомленный о ходе обсуждений на саммите ЕС в Будапеште в четверг, 7 ноября, сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что им также следует поговорить с Путиным, "иначе ЕС будет отстранен от обсуждения будущего Украины".

Орбан, председательствующий в настоящее время в ЕС и являющийся крупнейшим сторонником Трампа в Европе, в тот же день заявил журналистам, что теперь выделение совместного пакета помощи ЕС и США в размере 50 миллиардов евро является "открытым вопросом".

Впрочем, издание отмечает, что венгерского лидера, выступающего против помощи Киеву и развивающего тесные связи как с Путиным, так и с Трампом, невозможно воспринимать как честного посредника в дискуссии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США выйдут из войны в Украине после того, как Трамп официально станет президентом. По его словам, Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины от российского вторжения, если Трамп прекратит поддержку Киева.

Читайте также: