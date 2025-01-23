Как Трампу запустить процесс, который завершится поражением России: Чалый объяснил

Валерий Чалый отметил, что Путин действует как гопник, а гопник пока не получит, он не остановится, потому что против силы действует только сила.

Когда президент США Дональд Трамп поймет, что Путину нужно "дать по морде", тогда последует нормальный процесс, который для РФ завершится поражением.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

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"Против силы действует только сила. Надо сформировать силу для того, чтобы Путину по морде раз дать сильно, что еще ни разу не было за это время. Путин – гопник, он действует как гопник и все его окружение. А гопник пока не получит, он не остановится. Захочет ли этого Дональд Трамп, мы же не знаем. У Трампа есть поддержка американского бизнеса, этого не было у Байдена", — говорит Чалый.

Пока Трамп планирует только санкционное давление. Если действовать быстро, то увеличение добычи нефти и снижение цен на нее может подточить РФ, также отметил Валерий Чалый.

Ранее Трамп пообещал Путину большую услугу, если он остановит войну.

Напомним, после инаугурации президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

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