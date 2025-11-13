Как туман помог ВСУ возле Покровска: военный эксперт поделился подробностями

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

ВСУ сдерживают оккупантов на Покровском направлении Донецкой области, уничтожая штурмовые группы даже в тумане. Хотя такие погодные условия усложняют ситуацию, в частности ослабевает эффективность дронов, но в какой-то мере туман помог украинским защитникам.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Туман и нам помог во многом. Мы смогли провести частично ротацию, эвакуацию раненых из Покровско-Мирноградского направления. Это и благодаря невероятной работе наших операторов дронов, но и благодаря туману, мешавшему работать дронам противника", - подчеркнул Лакийчук.

Реклама

Эксперт вспомнил видео в Сети, на котором видно, как на мотоциклах и скутерах в тумане заезжают в южную часть Покровска. Впрочем, украинские защитники уже продемонстрировали, что произошло с "ползущими на скутерах колоннами".

По словам Лакийчука, физико-географические условия всегда оказывают влияние на характер боевых действий, ведь под них нужно подстраиваться обеим сторонам.

"Туман, ливень, ветер усложняют работу дронов, FPV-дронов прежде всего - а сейчас это основные глаза и руки армии, основное средство поражения. И при таких погодных условиях они работают гораздо сложнее. Этим нужно пользоваться, и не дать именно противнику воспользоваться этими преимуществами", - сказал он.

Напомним, ВВС пишет о том, что густой туман помог россиянам прорваться в Покровск через южную окраину на трассе Селидово-Покровск. Именно благодаря погодным условиям РФ активизировала свои усилия по переброске большего количества войск в ключевой стратегический город. Россияне «решились» начать штурм с помощью колонны техники, которую обычно украинские БПЛА немедленно уничтожили.

Реклама