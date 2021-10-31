Как турецкие байрактары могут изменить тактику РФ на Донбассе: объяснение эксперта

Как турецкие байрактары могут изменить тактику РФ на Донбассе: объяснение эксперта

По его словам, в ответ Россия будет активно применять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Во вторник, 26 октября, в зоне проведения ООС турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые были задействованы для уничтожения вражеской артиллерии. Это событие не только вызвало ажиотаж на международной арене, но может изменить тактику России и подконтрольных ей формирований на Донбассе.

Так считает военный эксперт Александр Саенко, передает "Украина 24".

По его словам, в ответ Россия будет активно применять против нового оружия средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Уже работают средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, средства ПВО. Сейчас они будут пытаться изменить тактику применения средств РЭБ. Возможно, какие-нибудь новые средства заведут, и будут использовать это как полигон для отработки системы противодействия байрактарам в этой войне", — отметил эксперт.

Саенко напомнил, что во время недавнего конфликта в Нагорном Карабсе именно байрактары, которые использовал Азербайджан, оказали значительное влияние на результат боевых действий.

"Там Армения с российским оружием продемонстрировала неспособность эффективно противодействовать. Посмотрим, что будет сейчас, как они будут отвечать", — сказал он.

По словам эксперта, РФ и боевики продолжат провоцировать Украину на использование байрактаров.

Напомним, что во вторник, 26 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Видео авиаудара, которым ответили ВСУ на провокационные обстрелы боевиков, опубликовал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко.

Германия и Франция выразили "беспокойство" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Заявление США было несколько более взвешенным в пользу Киева. Вашингтон отметил, что "российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности".

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