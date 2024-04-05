Как тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" с установленным пулеметом ведет огонь по позициям окупантов: появилось видео

Разведывательный беспилотник российских военных снял, как тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" с установленным пулеметом ведет огонь по позициям кафиров.

Об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов и обнародовал соответствующее видео.

"Похоже, настало время очень плохих новостей для оккупантов. На этом видео, снятом с разведывательного БпЛА противника, как утверждают российские военнослужащие можно увидеть как тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" с установленным пулеметом ведет огонь по их позициям", — написал Бутусов. под видео.

Как тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" с установленным пулеметом ведет огонь по позициям окупантов

Напомним, немецкое издание BILD, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать даже Урал и Заполярье. По информации издания, уже в этом году Украина сможет запустить в турне дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят недостаток ракет средней и большой дальности. По данным источника, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

Читайте также: