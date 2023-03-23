Как у РФ обстоят дела с изготовлением ракет и сколько запасов осталось: оценка разведки

Россия уменьшает использование высокоточных ракет при ударах, при этом увеличивается интервал между ударами.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

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Так, в октябре прошлого года россияне совершали массированный обстрел раз в неделю, затем – раз в 10-14 дней. Сейчас оккупанты не могут организовать обстрел чаще, чем дважды в месяц, потому что необходимо иметь определенные запасы.

"Их производство не позволяет покрывать то количество, которое воздушно-космические силы и военно-морские силы России выпускали раньше, и соответственно компенсировать запасы", — пояснил представитель ГУР.

По его словам, по состоянию на конец года россияне могли производить по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно. С "Искандерами" у врага гораздо хуже ситуация.

"Нам известно, что россияне намерены удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное их препятствие – это санкции. Именно в этих ракетах большая доля иностранных компонентов. Если санкции будут придерживаться, если за ними будет строгий контроль, то эти планы враг не сможет воплотить", – отметил Скибицкий.

Запасы ракет в РФ

По подсчетам разведки, у врага осталось 15% тех объемов, которые были до начала войны. Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", а также о ракетах Х-22.

"Однако если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%", — говорит Скибицкий.

Ранее Вадим Скибицкий рассказал, что оккупанты меняют направления своих ударов. По его мнению, Россия больше не может проводить широкомасштабные наступления.

Также Скибицкий оценил угрозу нападения из Беларуси.

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