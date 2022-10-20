Как уберечься от атак России и подготовиться к тяжелой зиме: ключевые советы украинцам

Грядущая зима обещает стать непростым испытанием для украинцев — из-за обстрелов и атак дронов-камикадзе по всей стране могут возникать проблемы с электричеством, водоснабжением и отоплением.

ТСН.ua собрал ключевые советы – как действовать в экстремальных условиях, что делать в случаях перебоев с питьевой водой и связью, какими продуктами и вещами стоит запасаться на зиму.

Как уберечься от атаки дронов

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как уберечься от дронов-камикадзе Shahed, которые могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну.

Как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия:

двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы;

услышав подобный звук, старайтесь попасть в специально оборудованное укрытие. Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдайте правила "двух стен";

не оставайтесь в транспорте. Следует выйти, отбежать подальше от дороги и там найти возможное укрытие;

старайтесь выбирать места для укрытия как можно дальше от военных стратегических объектов и административных учреждений;

не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.

Что делать при обрушении дома

В Центре стратегических коммуникаций дали советы, как выжить и что делать, если случился обвал дома, и вы оказались под ним. Следует помнить, что в случае обрушения любого дома на место происшествия сразу выезжают спасатели. Чтобы помочь себе, пока не приехали специалисты, следуйте такому плану:

Не переставайте звать на помощь – сообщите, где вы и что с вами.

Если никто не слышит: попытайтесь высвободить руки и ноги, но без резких движений.

Оцените ситуацию: если видите, что на вас упало, или вам по силам разобрать завал, осторожно начните его разбирать. Старайтесь не задеть то, на чем все держится.

Пробуйте и дальше известить о себе: звоните, кричите, громко стучите по трубам.

После освобождения осмотрите себя и окажите самопомощь.

Как оставаться на связи

Во время боевых действий не исключено попадание ракет или дронов в объекты коммуникации, в частности, те, которые обеспечивают работу сети мобильной связи. Украинцы могут столкнуться с перебоями в связи и даже его полным отключением.

ТСН.ua собрал информацию, как позвонить по телефону или зайти в Интернет, если телефон прекратил ловить Сеть.

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SIM-карты операторов Киевстар, Vodafone и Lifecell позволяют переключаться на сеть другого оператора (внутренний роуминг), если собственная сеть оператора недоступна. Такая возможность появилась еще в апреле с началом полноценного вторжения РФ в Украину.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно:

Зайти в настройку телефона.

Выбрать "Сеть".

Далее выбрать "Мобильные данные".

Нажмите "Оператор".

Активировать ползунок "Автоматически".

Ожидайте около минуты — и увидите список доступных сетей, к которым можно присоединиться. Здесь вы сможете подключиться к сети любого оператора, который доступен в данный момент и совершать звонки и отправлять сообщения.

В то же время, ваш тарифный план не изменится и вам не нужно будет переплачивать за пользование сетью другого оператора.

Что делать, когда нет воды

После массированных ударов по инфраструктуре иногда прекращается водоснабжение. Обычно местные власти пытаются обеспечить население привозной питьевой водой. До налаживания централизованного водоснабжения или получения качественной привозной воды следует придерживаться следующих рекомендаций:

Можно использовать только хорошо прокипяченную или бутилированную воду. Кипячение является наиболее эффективным методом обеззараживания воды – для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут с момента закипания.

Кипячение является наиболее эффективным методом обеззараживания воды – для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут с момента закипания. Если есть возможность, используйте фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.

и воду в емкостях для индивидуального использования. Готовьте еду только на проверенной питьевой воде. При приготовлении пищи применяйте любую термообработку (варку, жарку, запекание).

Если по каким-либо причинам нет возможности использовать питьевую воду из источников централизованного водоснабжения населенных пунктов, используйте питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения — колодцев, шахтных колодцев, пунктов разлива питьевой воды после определенной обработки.

Хранить воду нужно в закрытых емкостях . Чтобы не спутать емкости, нужно обозначить соответственно назначение воды, например "вода для питья" или "вода для мойки" и т.д.

. Чтобы не спутать емкости, нужно обозначить соответственно назначение воды, например "вода для питья" или "вода для мойки" и т.д. Используйте воду из открытых водоемов только для технических целей.

Если же централизованное водоснабжение не работает, альтернативных источников воды также нет, остается только очищать имеющуюся воду. Существуют следующие способы очистки воды:

Кипячение воды не менее 10 минут с момента закипания может уничтожить много микробов, микроорганизмов, вызывающих болезни. Но даже в случае хранения ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности такой воды не превышает одних суток.

не менее 10 минут с момента закипания может уничтожить много микробов, микроорганизмов, вызывающих болезни. Но даже в случае хранения ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности такой воды не превышает одних суток. Используйте размороженную воду . Заморозьте емкость с водой в морозильной камере, после размораживания слейте "грязный остаток" и используйте размороженную воду желательно в течение 10 часов, иначе она теряет структурированные полезные свойства.

. Заморозьте емкость с водой в морозильной камере, после размораживания слейте "грязный остаток" и используйте размороженную воду желательно в течение 10 часов, иначе она теряет структурированные полезные свойства. Пропустите воду через фильтр, используйте бытовые фильтры для очистки воды. Если его нет, воду можно пропустить через слой песка, активированного угля. Обычный активированный уголь в таблетках поможет адсорбировать из воды некоторые органические соединения, окислители, неприятный запах. Для фильтрации активированный уголь лучше измельчить, чтобы увеличить активную площадь действия и положить в марлю или ткань, а затем в воду. Погруженный в воду такой "мешочек" лучше оставить на всю ночь для лучшего эффекта. Такое очищение, к сожалению, не спасет от химического загрязнения.

используйте бытовые фильтры для очистки воды. Если его нет, воду можно пропустить через слой песка, активированного угля. Обычный активированный уголь в таблетках поможет адсорбировать из воды некоторые органические соединения, окислители, неприятный запах. Для фильтрации активированный уголь лучше измельчить, чтобы увеличить активную площадь действия и положить в марлю или ткань, а затем в воду. Погруженный в воду такой "мешочек" лучше оставить на всю ночь для лучшего эффекта. Такое очищение, к сожалению, не спасет от химического загрязнения. Для очистки воды используйте специальные дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в Украине для обеззараживания воды.

Как не замерзнуть с холодными батареями

Отопительный сезон 2022 в Украине начнут своевременно, тарифы на тепло не будут меняться, однако в домах и квартирах будет холоднее.

Руководитель Минрегиона Алексей Чернышев отметил, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. В целях экономии Кабмин планирует "прикрутить" батареи на 2 градуса. Если сейчас в квартирах не должно быть ниже 18 и 20 градусов для угловых комнат, то по новым правилам норму снизят до 16 и 18 градусов соответственно.

Прежде всего нужно позаботиться об утеплении жилья . Закройте щели в окнах, под дверью с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления.

. Закройте щели в окнах, под дверью с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления. В доме с центральным отоплением стоит подумать об обогревателе, в частном доме – о различных видах топлива, запастись дровами, соляркой и печкой для приготовления пищи. Заранее подумайте о теплой зоне в квартире. Это самое утепленное место, где можно будет сконцентрировать все источники тепла.

Позаботьтесь о теплой одежде – байковых пижамах, термобелье, шерстяных носках и свитерах. Выбирайте натуральные ткани.

– байковых пижамах, термобелье, шерстяных носках и свитерах. Выбирайте натуральные ткани. Стоит уже сейчас закупать теплые пледы, популярность приобретают электроодеяла.

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Вполне возможно, что в отдельных хрущевках температура может опуститься до 14 градусов. Это приведет к тому, что в домах из-за постоянного холода и, если будет влажная зима, может возникать плесень. Украинцы начнут "греться" электроприборами, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Электросети, особенно в старых домах, не рассчитаны на такое потребление электроэнергии, что может привести к замыканию, возгоранию и пожару. Поэтому уже вместе с покупкой дополнительных источников тепла эксперты советуют обратиться с запросом обследовать состояние электропроводки дома в обслуживающую его компанию и заменить или утеплить окна. Еще лучше, если есть возможность провести комплексную энергомодернизацию дома.

Запас необходимых вещей на зиму

Рассказываем, что следует купить осенью и какие запасы нужно сделать. Не стоит сметать с полок магазинов все продукты, лучше заранее составить оптимальный список.

Продукты:

Консервы: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые. Эти продукты могут стоять долго.

Бакалея – запас масла, разнообразных круп, макарон.

Мука, сахар, соль.

Чай, кофе.

Молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).

Сухари, баранки, крекеры, хлебцы.

Богатые углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва.

Мед, сгущенка.

Если есть где хранить – овощи. Сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.

Вода – желательно, чтобы она всегда стояла в запасе на случай ракетного удара и отключения водоснабжения.

Если у вас есть маленькие дети, то дополнительно стоит запастись:

Молочной смесью.

Крупами для приготовления каши, порошковыми кашами для быстрого приготовления.

Питанием в баночках.

Печеньем несладким и сладким.

Лекарства:

Запас лекарств нужно обязательно сделать, если есть люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, нужно проверить домашнюю аптечку и запастись противовирусными, обезболивающими, противоаллергическими, успокаивающими средствами, в случае необходимости – средствами от проблем с желудком, энтеросорбентами, сердечными лекарствами. Проверьте, есть ли в аптечке стерильные и нестерильные перчатки, йод, спирт, бинт и вата, перекись, бактерицидные пластыри, тонометр.

Бытовая химия и другие необходимые вещи:

Сделайте минимальный запас необходимых средств бытовой химии. На всякий случай подумайте про запас свечей, спичек, фонариков, батареек, лампочек. Старайтесь приобрести павербанк со скоростной зарядкой, а если гаджетов в доме много – несколько или сетевое мощное зарядное устройство для нескольких устройств сразу.

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