Как уберечься от российских дронов в Херсонской области: инструкция от ОВА

Российские войска каждый день атакуют населенные пункты Херсонской области беспилотниками. Они сбрасывают взрывчатки на дома и людей.

Чтобы обезопасить жителей региона от БпЛА, в ОВА дали ряд советов. В ведомстве также напомнили, что запрещено трогать упавший дрон и его обломки. О месте падения следует сообщать по номерам 101 или 102.

Напомним, 6 октября российские военные около 7 утра беспилотником атаковали Днепровский район Херсона.

Ранение получил 64-летний мужчина. Он обратился к медикам за помощью. У херсонца диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки.

Власти Херсона сообщили, что в течение августа российские военные 2200 раз атаковали с беспилотников населенные пункты области. Людей призывают к эвакуации в безопасные районы, жители просят защитить их населенные пункты системами РЭБ, а российские власти продолжают отвергать обвинения в агрессии против мирного населения Украины.

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