Как удалось избежать десантирования РФ с моря: командующий ВМС о первых днях войны

По его словам, россияне в то время имели господство в воздухе и на море, однако ВМС Украины сопротивлялись.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа вспомнил, как удалось предотвратить десантирование россиян с Черного моря в начале полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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Неижпапа напомнил, что в начале полномасштабного вторжения противник продвинулся к Николаеву, затем пошел на северо-запад в обход Николаева в направлении Вознесенска, чтобы войти в тыл Одесской области. Однако наша 80-я бригада Десантно-штурмовых войск остановила оккупантов под Вознесенском.

Если бы этого не произошло, говорит командующий, тогда были бы созданы условия, чтобы россияне начали десантную операцию.

Вице-адмирал заверил, что ВМС "не стояли на месте" и готовились к таким действиям противника. А именно:

осуществляли минное оборонительное заграждение на доступных для десанта участках,

подразделение артиллерии морской пехоты и других бригад, дислоцировавшихся в то время в Одесской области, были заведены в район огневых позиций,

усилили радиотехническую, радиолокационную разведку как с привлечением радиотехнических постов, так и беспилотных комплексов "Байрактар", чтобы выявлять десант противника.

По его мнению, десантирование россиян не состоялось, в первую очередь потому, что в то время не было создано условий на суше. К тому же, отказаться от десантной операции россияне решили после того, как украинцы ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен", а затем по крейсеру "Москва".

Ранее командующий ВМС Алексей Неижпапа объяснил стратегическое значение Севастополя для оккупантов. Также Неижпапа рассказал, почему остров Змеиный был важен для России.

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