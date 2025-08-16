Как удалось стабилизировать фронт в районе Доброполья-Покровска — DeepState

Покровск / © Getty Images

Силы обороны после тяжелых нескольких дней работы смогли в определенной степени стабилизировать ситуацию по отрезку населенных пунктов Весело-Золотой Колодец-Кучеров Яр на Покровском направлении.

Это можно увидеть на карте DeepState после обновления, а также в заявлении 1 корпуса НГУ «Азов».

За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ «Азов» вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника. В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Сразу после публичного обсуждения было направлено все внимание, чтобы выяснить положение дел на данном участке, за который взялся, в частности, недавно зашедший на полосу 1 корпус. Одновременно с этим были направлены дополнительные ресурсы из числа войск ДШВ (79 и 82 бригад) для стабилизации ситуации, а также присоединены другие подразделения (1 и 425 ОШП, 25 ОШБ, 2-й бат 92 ОШБр, 32 ОМБр, 93 ОМБр, 31 ОБ4, 38 ОБ СБУ) и наши бойцы начали работать, зачищая и блокируя кацапню на занятой ими местности.

По данным аналитиков DeepState, враг нашел слабое место в обороне, чем сразу воспользовался и начал затягивать пехоту.

«Повезло, что противник продолжал свое хаотичное движение в глубину территории, минуя даже ВОПы и РОПы из числа вновь ИФС и не успел нормально закрепиться, чтобы подтянуть основные силы, в частности, экипажи дронов. Движения противника в тот момент осуществлялись без активной поддержки аэроразведки, артиллерии и других средств. Все это время бойцы Сил Обороны пытались как-то противодействовать врагу, но из-за дестабилизации обстановки и непонимания всей картины событий это делать было трудно», — говорится в сообщении.

Стабилизация в районе Доброполья / © Deepstatemap

Отдельно в DeepState обратили внимание на достижения бойцов СОУ, которые прозвучали в заявлении 1 корпуса: безвозвратные потери — 271; санитарные потери — 101; плен — 13. Это не 5-10 мифических уродов, которые пытаются залезть в глубину территории, а серьезная проблема, которую еще более или менее вовремя обнаружили и стали стабилизировать, показав кацапам, что такое слаженная, сильная украинская армия.

Хочется видеть таких реакций на ситуацию больше, а причин их образований поменьше, отметили в DeepState.

«И мы очень надеемся, что искажавшие ситуацию лица отнеслись к ней халатно понесут ответственность, а свое место найдет after-action review, который даст свои положительные плоды в будущем», — говорится в сообщении.

Однако аналитики добавляют, что говорить о полном успехе рано.

«Ситуация остается довольно сложной, поскольку оккупанты уже привлекают дополнительные силы в данный район, в частности, экипажи врага снова активно взялись за логистику в глубине, что подтверждает провал в их действиях. Бойцы СОУ продолжают зачистку и блокировку сил противника, прилагаются большие усилия, чтобы умножить попытки врага на ноль, работа продолжается», — резюмирует DeepState.

Напомним, Генштаб заявил, что ВСУ стабилизируют ситуацию возле Доброполья. На этот участок фронта были ориентированы дополнительные силы и средства. Как следствие, российские подразделения активно уничтожаются.