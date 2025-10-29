Как удар по Белгородской дамбе сорвал планы России: подробности

ВСУ на фронте

Наступление российских окупантов на Волчанск на Харьковщине неожиданно «захлебнулось». Причиной стала удачная атака по дамбе Белгородского водохранилища, вызвавшей масштабное подтопление. Вода «залила» не менее пяти бригад армии РФ, заставив их притормозить наступательные действия.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, подтопление оказалось достаточно серьезным, чтобы оказать существенное влияние на логистику и передвижение вражеских подразделений. Это заставило окупантов срочно менять планы.

«Затопило не настолько, чтобы они спасались, как зверьки на Ноевом ковчеге, но настолько, что они вынуждены немного сворачивать свои наступательные действия», — пояснил спикер.

Эта вынужденная пауза в действиях врага может стать критически важной для украинских защитников. Как отметил Трегубов, россияне имели очень амбициозные планы по Волчанску и готовили мощный удар.

«Эта задержка может стать важной для защитников Волчанская, потому что россияне действительно активно планировали прорваться и по центру города, и обходить его с западной стороны», — подчеркнул он.

Представитель ВСУ добавил, что полный масштаб последствий этого удара и насколько долго он сможет сдерживать окупантов, можно будет оценить в течение ближайших одной-двух недель.

Напомним, ночью 25–26 октября беспилотники атаковали Белгородскую дамбу, повредив дамбу и повлекши резкое поднятие уровня воды в реке Северский Донец.

По информации источников, атаки на дамбу продолжались в течение ночи и утра, в результате чего уровень воды упал более чем на метр, а плотина начала активно пропускать поток. Под угрозой подтопления оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ.