Юрий Игнат

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Удар по самолетам стратегической авиации России — один из самых эффективных возможных, которые могли осуществить украинцы. Это большие цели, стоящие на открытом пространстве, они очень уязвимы — любое повреждение, нанесенное такому бомбардировщику, почти наверняка выводит его из строя.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «Украинской правде».

«Все происходит впервые. Флагман российского флота „Москва“ пошел на дно, после чего произошли другие значимые события: например, был ликвидирован первый А-50, впоследствии — А-50У. А-50 не появлялись. По данным СБУ, еще один такой самолет был уничтожен в результате атаки украинских дронов», — сказал Игнат.

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По мнению Игната, потеря одного борта — это уже большое событие. Но кроме того, имеем атакованные аэродромы.

«По данным Службы безопасности Украины, повреждено более 40 бортов. Долгое время они не смогут выполнять задачи, а именно террористические акты по территории нашего государства. С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 — стратегической авиации», — добавил он.

Напомним, Украина совершила масштабную атаку беспилотников на стратегические авиабазы России. Удар понес аэродромы «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область), «Иваново» (Ивановская область) и «Дягилево» (Рязанская область).

Спецоперацию «Паутина» готовили более полутора лет. Контролировал ее ход лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и коллектив спецслужбы.

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«7 млрд долларов США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная сегодня в результате спецоперации СБУ „Паутина“. Впечатлены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ», — говорят в СБУ.