Как удары по Москве меняют стратегию и подрывают имидж Кремля

Дроны / © ТСН.ua

Серия ударов дронами по Москве, продолжавшаяся более трех часов, повлекла за собой взрывы и пожары как в столице России, так и в Подмосковье. Эти атаки не только военный, но и стратегический шаг, открывающий новое измерение войны — морально-психологическое давление на врага.

Об этом сказал военный эксперт и основатель фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко для 24 канала.

По словам эксперта, ключевым стало решение украинского руководства действовать более решительно в ответ на атаки россиян по украинским городам. Это существенное изменение, которое может повлиять на дальнейшее течение войны.

«Наше военно-политическое руководство приняло решение атаковать объекты вокруг Москвы и непосредственно в столице. Это существенное изменение, которое может повлиять на дальнейшее течение войны», — сказал Игорь Романенко.

Длительный налет дронов показал, что российская система противовоздушной обороны вокруг столицы имеет серьезные уязвимости, несмотря на большую концентрацию средств защиты. Дроны смогли прорваться и нанести вред в самом сердце России.

Психологический удар и давление на Кремль

Атаки на российскую столицу разрушают чувство безопасности у ее жителей и подрывают образ власти, привыкшей демонстрировать полный контроль. Это не просто военное действие, а способ влиять на общественные настроения и стойкость врага.

«Украина приняла решение нанести удары по Москве. Это очень важно в стратегии ведения этой войны», — отметил Романенко.

Такие операции изменяют восприятие войны внутри России и создают фактор политического давления на руководство страны-агрессора.

Ядерные угрозы как ответ Кремля

Игорь Романенко отметил, что российское руководство традиционно реагирует на удары по своей территории заявлениями о возможном применении тактического ядерного оружия. Подобные угрозы звучат всякий раз, когда Украина демонстрирует более решительные действия.

«Путин реагирует как всегда упоминаниями о ядерном оружии. Но даже, несмотря на это, украинское руководство приняло решение действовать активнее», — подытожил эксперт.

Украина продолжает наносить удары несмотря на запугивание, что свидетельствует об изменении баланса в войне и готовности формировать собственную повестку дня.

Напомним, вечером 22 сентября неизвестные дроны атаковали Москву и Подмосковье, повлекшие взрывы в разных районах российской столицы и ее окрестностей.

Жители Одинцовского района Подмосковья, а также многочисленные столичные районы, среди которых Коньково, Кузьминки, Царицыно и Южное Бутово, слышали звуки взрывов. Российский Telegram-канал «База» сообщил, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово был введен план «Ковер», что привело к задержке рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии девяти беспилотников, утверждая, что разрушений и пострадавших нет. При этом Росавиация заверила, что аэропорты работают в штатном режиме. Украинская сторона официально не комментировала эту информацию.