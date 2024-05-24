Как удары по территории РФ американскими ракетами ATACMS изменят ситуацию на фронте — объяснение эксперта

Компромиссный вариант может позволить бить по местам скопления техники или средств, которыми РФ обстреливает украинские города.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что в США готовится компромиссный вариант, которым будет позволено применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по определенным целям на территории России.

Такое мнение военный эксперт высказал в эфире "1+1".

По его словам, этот компромиссный вариант позволит бить по местам скопления живой силы и техники или средств (в частности, ракетных комплексов С-300), которые обстреливают украинские города или готовятся наступать непосредственно на Украину.

"Не думаю, что это будет согласование на более серьезные объекты... Но даже это позволит уже срывать возможности наступления врага", — уверен Мусиенко.

Напомним, Соединенные Штаты пока не изменили свою позицию по применению предоставленного украинцам оружия для ударов по территории России.

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