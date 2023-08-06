Как удары по военно-морским целям РФ способствуют украинскому контрнаступлению: объяснение аналитиков

Удары украинских сил по российским военно-морским целям, вероятно, являются частью целенаправленной кампании по перехвату. Она направлена на создание благоприятных условий для проведения более масштабных контрнаступательных операций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что украинский морской беспилотник нанес в ночь на 4 августа удар по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк" класса "Ропуха". По словам представителя ГУР Андрея Юсова, повреждения корабля очень значительны. Он предположил, что корабль какое-то время не будет в строю.

"Предыдущие украинские усилия по перехвату были сосредоточены преимущественно на российских военных объектах на суше, но, похоже, сейчас украинские силы расширяют свои усилия, включив в них и военно-морские цели как составную часть этих усилий", – говорится в сообщении.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли о своей приверженности целенаправленной кампании по перехвату российских военных целей с целью ослабить российскую логистику и обороноспособность, чтобы создать благоприятные условия для будущих украинских контрнаступательных действий.

Украинские силы продолжают создавать условия для будущих решающих операций с помощью кампании по перехвату, как они делали это до и во время контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях 2022 года. Однако теперь, по словам аналитиков, они наносят удары гораздо глубже в российские тыловые районы и охватывают морские объекты.

Напомним, морские дроны атаковали базу флота РФ — поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". 5 августа дроны повредили танкер, находившийся под санкциями США. Обо всех подробностях читайте в новости.

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